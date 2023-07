Ο Μάτα αποχαιρέτησε τη Γαλατασαράι

Ο 35χρονος Ισπανός μεσοεπιθετικός είχε υπογράψει πέρυσι το καλοκαίρι συμβόλαιο ενός έτους με την τουρκική ομάδα και έτσι αποχωρεί αναζητώντας την επόμενη ομάδα. του.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ο Μάτα είχε 16 παιχνίδια στο πρωτάθλημα, ένα γκολ και μια ασίστ.

«Δεν στεναχωριέμαι επειδή τελείωσε, χαίρομαι διότι συνέβη.

Για εσάς, θαυμαστές της Τσιμ Μπομ:

Είμαι τόσο περήφανος που θα είμαι μέρος αυτής της οικογένειας για πάντα. Η ατμόσφαιρα που δημιουργείτε στο γήπεδό μας και στα εκτός έδρας παιχνίδια μας είναι απαράμιλλη, μπορώ να σας το πω. Νιώθουμε ΠΑΝΤΑ σαν να παίζουμε στο σπίτι μας. Είστε χωρίς αμφιβολία από τους καλύτερους οπαδούς στον κόσμο. Ευχαριστώ, από τα βάθη της καρδιάς μου, για την αγάπη που δώσατε σε εμένα και την οικογένειά μου παντού: στους δρόμους, στο γήπεδο, στο προπονητικό γήπεδο… Είστε μοναδικοί και απαραίτητοι για τον σύλλογο. Σας εύχομαι όλες τις ευτυχισμένες στιγμές που σας αξίζουν. Δε θα σας ξεχάσω ποτέ!» έγραψε ο ποδοσφαιριστής στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του.

