Συγκίνηση και δάκρυα στο «αντίο» του Ινιέστα στη Βίσελ Κόμπε (pics, vid)

Στα 39 του χρόνια ο Ισπανός μέσος αποχαιρέτησε την ομάδα της Ιαπωνίας στην οποία αγωνίστηκε για πέντε χρόνια, μετά την αποχώρησή του από την Μπαρτσελόνα.

Ο Ινιέστα βγήκε στον αγωνιστικό χώρο μαζί με τη γυναίκα και τα παιδιά του και δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δακρυά του βλέποντας τη συγκινητική αποχαιρετιστήρια γιορτή που είχε οργανωθεί προς τιμή του.

«Είμαι ευγνώμων για την αγάπη και τον σεβασμό που μου έδειξαν οι φίλαθλοι. Δυσκολεύτηκα τον τελευταίο καιρό και για αυτό επέλεξα να φύγω. Έδινα τα πάντα στα ματς και στις προπονήσεις. Έχω ζήσει πολλά πράγματα αυτά τα πέντε χρόνια, που είναι πολύς χρόνος. Επιθυμία μου είναι να αποσυρθώ και να κλείσω την καριέρα μου παίζοντας» είπε, μεταξύ άλλων, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην «κρεμάσει» ακόμα τα παπούτσια του.

Andrés Iniesta said goodbye to Vissel Kobe after five years at the club 🥺 pic.twitter.com/py9yCKuNf7