Οι Σαουδάραβες «τρελάθηκαν»: Δίνουν 15 εκ. στον 45χρονο Μπουφόν για διετές συμβόλαιο!

Σύμφωνα με τον Νικολό Σκίρα, ο 45χρονο τερματοφύλακα έχει δεχθεί μια άκρως δελεαστική πρόταση από ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, που του προσφέρει συμβόλαιο έως το 2025 με ετήσιες απολαβές στα 15 εκ. ευρώ!

O Μπουφόν που την τελευταία διετία επέστρεψε στην αγαπημένη του Πάρμα, σκέφτεται σοβαρά την πρόταση που του έχει κατατεθεί και εφόσον την αποδεχθεί θα αγωνίζεται έως τα 47 του!

Ο πολύπειρος πορτιέρε την σεζόν που ολοκληρώθηκε κατέγραψε 19 συμμετοχές με την Πάρμα στο πρωτάθλημα της Serie B, κρατώντας ανέπαφη την εστία του σε πέντε περιπτώσεις, ενώ δέχθηκε 22 γκολ.

Gigi #Buffon has received a very rich bid from a Saudi Arabia’s club: contract until 2025 (€15M/year). The legend goalkeeper is reflecting… #transfers 🇸🇦