Επίσημο: Σε ρυθμούς… Τζάκσον η Τσέλσι!

Χρειάστηκε μόλις μία σεζόν με 12 γκολ στην Primera Division, ώστε η Τσέλσι να πειστεί και να ρίξει ένα πακτωλό χρημάτων στα πόδια της Βιγιαρεάλ για τον Νίκολας Τζάκσον.

Ο 22χρονος Σενεγαλέζος μεσοεπιθετικός είναι και επίσημα παίκτης των Λονδρέζων, που έδωσαν 37 εκατομμύρια ευρώ και ένα παχυλό 8ετές συμβόλαιο στον παίκτη-αποκάλυψη του περσινού πρωταθλήματος, σε μία ακόμα πανάκριβη μεταγραφή των μπλε.

The story so far! 📖 pic.twitter.com/0PpK4CKQGJ