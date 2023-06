«Ψάχνεται» για Ραμίρες ο Ολυμπιακός

Στο στόχαστρο του Ολυμπιακού -σύμφωνα με ουγγρικά Μέσα- είναι ο αριστερός μπακ της Κράσνονταρ, Κρίστιαν Ραμίρες ο οποίος παλιότερα είχε παίξει εναντίον των ερυθρόλευκων, αλλά και του ΠΑΟΚ στα προκριματικά του Champions League.

O αριστερός μπακ από τον Ισημερινό αγωνιζόταν παλιότερα στην Φερεντσβάρος και πέρασε τις διακοπές του στην Ουγγαρία, με το Μέσο της χώρας να αναφέρει ότι τον 28χρονο αμυντικό θέλει ο Ολυμπιακός και η Ντινάμο Ζάγκρεμπ.

Οι ερυθρόλευκοι όντως ψάχνουν παίκτη για την συγκεκριμένη παίκτη, αν και ο Ραμίρες είναι μία «αλμυρή» επιλογή, καθώς κοστολογείται γύρω στα 5 εκατομμύρια ευρώ.

