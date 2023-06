Γκάλοπ: Ποιοι είναι οι κορυφαίοι οπαδοί στην Ελλάδα;

Στο σύντομο βιογραφικό του ενημερώνει ότι διηγείται ποδοσφαιρικές ιστορίες και επισκέπτεται ποδοσφαιρικούς ναούς. Υποστηρίζει ότι από το 2008 βρίσκεται σε έναν ανεπιτυχή οπαδικό γάμο με το Αμβούργο και μία από τις ασχολίες του είναι να γυρίζει ποδοσφαιρικά βίντεο.

Ο λογαριασμός του 𝗙𝗜𝗔𝗚𝗢 στο Twitter αριθμεί 34.000 followers και το τελευταίο δημοψήφισμα που έβαλε έχει προβληθεί από 81.500 χρήστες και έχει συγκεντρώσει σχεδόν 9.000 ψήφους.

Αλήθεια, ποιοι είναι οι καλύτεροι οπαδοί στην Ελλάδα; Αυτοί της ΑΕΚ, του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού ή του ΠΑΟΚ;

Ο 𝗙𝗜𝗔𝗚𝗢 ρωτάει για να γυρίσει στο γήπεδο της ομάδας που θα επικρατήσει ένα από τα επόμενα του βίντεο και η μάχη είναι στήθος με στήθος.

Ποιος θα κερδίσει στο τέλος;

Greeks, who has the best fans in the country? I want to visit all 4 🇬🇷🏟️