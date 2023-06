Οριστικό: Συμφώνησαν Τσέλσι και Γιουνάιτεντ για τη μεταγραφή του Μάουντ!

Τα κατάφερε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και αποκτά τον Μέισον Μάουντ! Οι «κόκκινοι διάβολοι» έφτασαν τελικά σε συμφωνία με την Τσέλσι, μετά από τρεις αρνητικές απαντήσεις των Λονδρέζων για τον Άγγλο μεσοεπιθετικό και προχωρούν στη μεταγραφή του 24χρονου, ο οποίος ήταν διακαής πόθος του Ερίκ Τεν Χαγκ.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, το ποσό της μεταγραφής του Μάουντ αναμένεται να φτάσει περίπου τα 70 εκατομμύρια ευρώ, με τον Άγγλο να τα έχει βρει σε όλα με την ομάδα του Μάντσεστερ και να έχει συμφωνήσει να συνεχίσει εκεί την καριέρα του.

BREAKING: Manchester United agree £60m package deal for Mason Mount with Chelsea — it’s done, here we go! 🚨🔴 #MUFC



Personal terms agreed weeks ago and face to face talks between clubs made it clear: the agreement is done.



Mount becomes Utd player — they NEVER left the race. pic.twitter.com/tusESsyp2x