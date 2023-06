Οριστικό: Αποκτά τον Λουκά Ερναντές η Παρί Σεν Ζερμέν

Παίκτης της Παρί Σεν Ζερμέν πρέπει να θεωρείται ήδη ο Λουκάς Ερναντές. Οι Γάλλοι έχουν φτάσει σε συμφωνία με τη Μπάγερν για την αγορά του Γάλλου αμυντικού, με τον 27χρονο να βρίσκεται ήδη στο Παρίσι για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Ερναντές έχει συμφωνήσει για συμβόλαιο έως το 2026 με τους Παριζιάνους, με το επίσημο deal να αναμένεται ακόμη και μέσα στις επόμενες ώρες.

Lucas Hernández will sign as new PSG player on Thursday. Contract valid until June 2026, he’s already in Paris with FC Bayern authorization as documents are ready. 🔴🔵 #PSG



Lucas was considered untouchable by former Bayern directors. It completely changed with new management. pic.twitter.com/8UGzsR3GG6