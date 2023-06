Παναθηναϊκός: Νέα συνεργασία με τις εταιρείες Statathlon και D ONE Value Creation

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε μια νέα συνεργασία στο κομμάτι της ανάλυσης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την πολυετή συνεργασία της με τις εταιρείες Statathlon Ltd και D ONE Value Creation AE ως αποκλειστικούς παρόχους Data Analytics υπηρεσιών στον τομέα της ανάλυσης και αξιοποίησης των δεδομένων των αθλητών σε όλα τα τμήματα του συλλόγου.

Η μαθηματική ανάλυση των δεδομένων που παράγονται καθημερινά από τους αθλητές και το προπονητικό επιτελείο, θα μας βοηθήσει στην ακόμη καλύτερη αξιοποίηση των ποδοσφαιριστών, τη μείωση του ρίσκου των τραυματισμών και εν τέλει στην ανάδειξη νέων πρωταγωνιστών από την ακαδημία μας.

Με τη συνεργασία αυτή αποκτούμε ακόμη καλύτερη εικόνα για την αγωνιστική και σωματική κατάσταση κάθε αθλητή, ώστε το προπονητικό επιτελείο να έχει μεγαλύτερη ευχέρεια στη διαχείρισή τους κατά τη διάρκεια των αγώνων και των προπονήσεων, περιορίζοντας την υπερβολική επιβάρυνση».