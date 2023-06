Ζορζίνιο: «Χαρούμενος που είμαι στην Άρσεναλ»

Στην Άρσεναλ θα αγωνίζεται και τη νέα σεζόν ο Ζορζίνιο, με τον Ιταλό μέσο να ξεκόβει τα όποια σενάρια υπήρχαν που τον ήθελαν να παίρνει μεταγραφή, λέγοντας πως είναι πολύ χαρούμενος στους «κανονιέρηδες».

«Είμαι πολύ, πολύ χαρούμενος που μένω στην Άρσεναλ για να είμαι ειλικρινής. Δεν ξέρω ποιος ήταν πίσω από αυτές τις φήμες, αλλά τίποτα δεν συνέβη. Είμαι πολύ χαρούμενος εδώ που είμαι. Θα είναι μία εξαιρετική σεζόν» ανέφερε χαρακτηριστικά

Jorginho: “I’m very, very happy to stay at Arsenal to be honest. Those rumours, I’m not sure who was behind it — but nothing at the moment has happened to me”. ⚪️🔴 #AFC



“I’m quite happy where I am. It’s gonna be an exciting season”, he told @standardsport. pic.twitter.com/MHNId5DVF8