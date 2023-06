Στο «κόλπο» για τον Γκάμπρι Βέιγκα και η Μάντσεστερ Σίτι

Σε νέες λύσεις στρέφεται η Μάντσεστερ Σίτι από τη στιγμή που δεν προχωρά τελικά η μεταγραφή του Ντέκλαν Ράις. Ένας από τους παίκτες για τον οποίον ενδιαφέρονται οι «πολίτες» είναι ο Γκάμπρι Βέιγκα, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Έτσι, η Σίτι μπαίνει και αυτή στο κόλπο για τον 21χρονο ταλαντούχο μέσο της Θέλτα, καθώς ήδη έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για αυτόν και οι Τσέλσι, Λίβερπουλ και Νάπολι, με τη ρήτρα του Βέιγκα με τους Ισπανούς να φτάνει τα 40 εκατ. ευρώ.

