Κινείται για την απόκτηση του Βαν Ντε Βεν η Τότεναμ

Το «χτίσιμο» της νέας Τότεναμ έχει ξεκινήσει ο Άγγελος Ποστέκογλου, με τους Spurs να έχουν ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις με τη Βόλφσμπουργκ για την απόκτηση του Μίκι Βαν Ντε Βεν, ο οποίος πραγματοποίησε μία εξαιρετική σεζόν με τους Γερμανούς στη Bundesliga.

Όπως αναφέρει ο ειδικός σε θέματα μεταγραφών, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Ολλανδός στόπερ είναι στην κορυφή της λίστας τον Άγγλων, με τον 22χρονο να επιθυμεί επίσης να συνεχίσει την καριέρα του στο Νησί και την Premier League με τη φανέλα της Τότεναμ. Από εκεί και πέρα, ο Εντμόντ Ταπσομπά βρίσκεται επίσης στα ραντάρ των Λονδρέζων για το κέντρο της άμυνας, ωστόσο η περίπτωσή του είναι πιο ακριβή.

EXCL: Tottenham have opened direct talks with Wolfsburg for Micky van de Ven. Dutch centre back is among top targets. 🚨⚪️ #THFC



Verbal proposal set to be submitted as van de Ven is keen on the move.



Edmond Tapsoba remains among options on Spurs list — but he’s more expensive. pic.twitter.com/BOMs1qHFa6