Κινείται για την απόκτηση του Ονανά από την Ίντερ η Γιουνάιτεντ!

Τον αντικαταστάτη του Νταβίντ Ντε Χέα φέρεται να έχει βρει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς το συμβόλαιο του Ισπανού τερματοφύλακα ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου και ακόμη δεν έχει υπογράψει κάποια ανανέωση.

Έτσι, σύμφωνα με ρεπορτάζ από την Ιταλία, οι «κόκκινοι διάβολοι» ενδιαφέρονται για την απόκτηση του Αντρέ Ονανά και ετοιμάζονται να καταθέσουν επίσημη πρόταση στους Ιταλούς, η οποία θα φτάνει περίπου τα 45-50 εκατ. ευρώ, τη στιγμή που η Ίντερ ζητάει 60. Παράλληλα, το συμβόλαιο που ετοιμάζουν οι Άγγλοι για τον 27χρονο θα έχει ισχύ έως το 2027, με τις ετήσιες απολαβές του να είναι 6 εκατ. ευρώ.

Ο Καμερουνέζος τερματοφύλακας αρέσει πολύ στον Ερίκ Τεν Χαγκ από την εποχή που βρισκόταν μαζί στον Αγιάξ, ενώ αν προχωρήσει αυτή η μεταγραφή θα γίνει ο τέταρτος παίκτης της Γιουνάιτεντ που είχε αγωνιστεί στον «Αίαντα» με τον Τεν Χαγκ, μαζί με τους Λισάντρο Μαρτίνεζ, Άντονι και Φαν Ντε Μπέεκ.

#ManchesterUnited are ready to offer €45-50M to #Inter (want 60M) to try to sign André #Onana. #TenHag loves him since Ajax times. For the goalkeeper ready a contract until 2028 (€6M/year). #transfers #MUFC https://t.co/SABdQbzd00