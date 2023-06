Ανακοίνωσε την απόκτηση του Πούκι η Μινεσότα Γιουνάιτεντ (pic)

Στην Αμερική και στο MLS θα συνεχίσει την καριέρα του ο Τεέμου Πούκι, με την Μινεσότα Γιουνάιτεντ να ανακοινώνει την απόκτησή του.

O Φινλανδός επιθετικός, ο οποίος στο παρελθόν έχει απασχολήσει διάφορες ελληνικές ομάδες, υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2025 με την ομάδα της Μινεσότα, όπου θα βρει και τον συμπατριώτη του Ρόμπιν Λουντ, ο οποίος παλιότερα αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό.

Welcome to Finnesota 🇫🇮



The club has signed forward Teemu Pukki to a Designated Player contract through June 2025.



📰 >> https://t.co/1jkjScHLtH pic.twitter.com/adsgc3tIfn