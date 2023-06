Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Βράζουν οι οπαδοί για τους Γκλέιζερ - Διαμαρτυρία έξω από το Old Trafford (vid)

Λίγες ώρες μετά την παρουσίαση της νέας φανέλας των «κόκκινων διαβόλων», πλήθος οπαδών βρέθηκε έξω από το «Old Trafford», στο μέρος όπου βρίσκεται η είσοδος του επίσημου καταστήματος της ομάδας.

Εκεί ύψωσαν πανό και φώναξαν συνθήματα κατά της διοίκησης ,η οποία εδώ και μήνες διαπραγματεύεται την πώληση των «μπέμπηδων» έπειτα από 18 χρόνια στα ηνία του συλλόγου, αναγκάζοντας τους εργαζομένους να σταματήσουν την λειτουργία του καταστήματος ώσπου να ηρεμήσει η κατάσταση.



❌ Manchester United fans block entrance to Megastore in protest against Glazer ownership...#MUFC | #ManUtd pic.twitter.com/jK3FsteTUi