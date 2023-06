H νέα φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Πανέμορφη και κατακόκκινη (vid)

Την πρώτη φανέλα που θα φορούν οι παίκτες της από την νέα αγωνιστική περίοδο αποκάλυψε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Παραδοσιακά με βάση το κόκκινο, η νέα φανέλα έχει μαύρες λεπτομέρειες., ενώ με μία πιο ανοιχτή απόχρωση του κόκκινου, φαίνεται ένα μοτίβο βασισμένο σε τριαντάφυλλο.

Η φανέλα είχε γίνει γνωστή από το Σάββατο όταν και ο ράπερ Aitch, οπαδός των «κόκκινων διαβόλων», την είχε φορέσει σε συναυλία του.

From the streets of Manchester, we rose 🌹



Our new @adidasFootball 2023/24 home kit, out now ⬇️#MUFC