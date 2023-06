Σκωτία: Έφυγε από τη ζωή ο παλιός ομοσπονδιακός τεχνικός, Κρεγκ Μπράουν

Έχοντας υποχρεωθεί να σταματήσει νωρίς την ποδοσφαιρική καριέρα του, εξαιτίας σοβαρού τραυματισμού στο γόνατο, ο εκλιπών διετέλεσε πρώτα προπονητής της εθνικής ελπίδων της Σκωτίας και το 1993 ανέλαβε ομοσπονδιακός τεχνικός, οδηγώντας την ομάδα του στην πρόκριση στα τελικά του EURO 1996 και του Μουντιάλ 1998.

Αποχώρησε από τη θέση του ομοσπονδιακού το 2001, μετά τους διαδοχικούς αποκλεισμούς της Σκωτίας από το Ευρωπαϊκό του 2000 και το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2002. Μέχρι και σήμερα, παραμένει ο ρέκορντμαν μεταξύ των Σκωτσέζων προπονητών της εθνικής, με 70 αγώνες.

Αργότερα, ο Μπράουν εργάστηκε στην Αγγλία με την Πρέστον και εν συνεχεία στις Μάδεργουελ και Αμπερντίν. Από το 2013, όταν και αποχώρησε από την προπονητική, είχε ρόλο μη εκτελεστικού διευθυντή στο σύλλογο του βορρά.

The last man to take Scotland to a World Cup finals.



Craig Brown, the national team's longest-serving manager, has died aged 82. pic.twitter.com/JBPOPZ21QT