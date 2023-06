Μπούσης: «Μου λείπει το ποδόσφαιρο του ΟΦΗ»

Ο γιος του ιδιοκτήτη του ΟΦΗ, Δημήτρης Μπούσης με ανάρτηση του σε σελίδα κοινωνικής δικτύωσης, εξέφρασε τη… νοσταλγία του για την κρητική ομάδα και το ποδόσφαιρο της, αν και φαίνεται ότι έμεινε ικανοποιημένος από τον αγώνα ΗΠΑ – Τζαμάικα, τον οποίο παρακολούθησε.

«Μου λείπει το ποδόσφαιρο του ΟΦΗ. Μακάρι να μπορούσαμε να παίξουμε αύριο. Αλλά για σήμερα, το ΗΠΑ – Τζαμάικα ήταν ένα ωραίο ματς» έγραψε ο γιος του Μιχάλη Μπούση.

I miss ΟΦΗ football. Wish we could play tomorrow. But for tonight USA VS Jamaica was a nice match.

🇺🇸 🇯🇲 pic.twitter.com/KnGe2ey7Yk