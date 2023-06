«Το… παλεύει για Βιγιάρ ο ΠΑΟΚ»

Το όνομα του 25χρονου Ισπανού μέσου της Ρόμα, Γκονζάλο Βιγιάρ, καλά κρατεί στην επικαιρότητα του ΠΑΟΚ καθώς είναι μια περίπτωση που δεδομένα αρέσει στους ασπρόμαυρους.

Όπως είναι ήδη γνωστό, την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε ως δανεικός στη Χετάφε, ενώ έχει μπει στο τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του αλλά δεν υπολογίζεται από τους Ρωμαίους.

Καθ´ υπερβολήν, οι Ιταλοί έγραψαν εχθές πως η Ρόμα ζητά 6 εκατ. ευρώ ενώ ο ΠΑΟΚ προσφέρει κοντά στα 4-5 και ως εκ τούτου υπάρχει μεγάλη απόσταση ανάμεσα στις δυο πλευρές.

Η αλήθεια είναι πως η πρώτη προσέγγιση αφορούσε δανεισμό του Βιγιάρ, ωστόσο, η Ρόμα αντιλαμβανόμενη πως μπορεί να επωφεληθεί της κατάστασης (μπήκε στο κόλπο και η Κάλιαρι) κινείται διαφορετικά. Το βέβαιο είναι πως στα προαναφερθέντα νούμερα δεν γίνεται συζήτηση από πλευράς ΠΑΟΚ.

Πάντως σύμφωνα με τον έμπειρο Ιταλό δημοσιογράφο, Σκίρα, ο ΠΑΟΚ δεν εγκαταλείπει και προσπαθεί να πείσει τον Βιγιάρ να ντυθεί στα ασπρόμαυρα.

