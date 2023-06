Απίθανη ατμοσφαιρα στο Ροσάριο: Όλοι στο γήπεδο της Νιούελς τραγούδησαν στον Μέσι για τα γενεθλιά του!

Στο «αντίο» του Μάξι Ροντρίγκεζ από τα γήπεδα, ο Λιονέλ Μέσι βρέθηκε στο γήπεδο που άρχισε τα ποδοσφαρικά του βήματα. Στα 36α γενεθλιά του οι οπαδοί της Νιούελς Ολντ Μπόις του τραγούδησαν χρόνια πολλά σε μια απίθανη στιγμή.

Ο Μέσι μάλιστα στο φιλικό προς τιμή του Μάξι Ροντρίγκεζ αποζημίωσε τον κόσμο με ένα από τα υπέροχα φάουλ του.

Lionel Messi is back in his hometown Rosario and the whole stadium sang happy birthday. 💙



🎥 @SC_ESPN pic.twitter.com/a55hx6CF3o