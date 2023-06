Υπογράφει στη Μπενφίκα μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα ο Ντι Μαρία!

Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Αργεντινός αναμένεται να γυρίσει στην Μπενφίκα, κάτι που θα πάρει και επίσημη μορφή μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα.



Συγκεκριμένα, ο Ιταλός τονίζει πως ο Ντι Μαρία τα έχει βρει προφορικά σε όλα με τη διοίκηση των «αετών» για μονοετές συμβόλαιο, και μένει μόνο η υπογραφή του συμβολαίου, κάτι που θα γίνει μέσα στη βδομάδα.



Θυμίζουμε πως ο Ντι Μαρία αγωνίστηκε στην Μπενφίκα από το 2007 μέχρι το 2010, κλέβοντας τις εντυπώσεις και κερδίζοντας μία μεταγραφή στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ángel Di Maria will become new Benfica player next week, as revealed few days ago. The verbal agreement is completed and sealed. 🚨🔴🦅 #Benfica



Di Maria will sign until June 2024, one year deal — both parties expected it to be signed next week, documents are ready. pic.twitter.com/qrQ4aB1GNY