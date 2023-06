Κατέθεσε και τρίτη προσφορά για τον Μάουντ η Γιουνάιτεντ

Δεν το βάζει κάτω η Γιουνάιτεντ, με την ομάδα του Μάντσεστερ να καταθέτει και τρίτη πρόταση στην Τσέλσι για την απόκτηση του Μέισον Μάουντ, όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ από το εξωτερικό.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι «κόκκινοι διάβολοι» κατέθεσαν πρόταση στους Λονδρέζους που ξεπερνά τα 65 εκατ. ευρώ μαζί με τα μπόνους, ενώ και το πλάνο πληρωμής είναι καλύτερο σε σύγκριση με αυτό των προηγούμενων προσφορών.

Έτσι, όλες οι πλευρές είναι αισιόδοξες πως το deal ανάμεσα στις δύο ομάδες της Premier League θα κλείσει σύντομα, με τον Μάουντ να ξεκαθαρίζει πως θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στη Γιουνάιτεντ.

