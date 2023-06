Κινείται για την απόκτηση του Ζαχά η Λάτσιο

Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του ψάχνει ο Γουίλφριντ Ζαχά, ο οποίος μετά από εννιά χρόνια θα αποχωρήσει ως ελεύθερος από την Κρίσταλ Πάλας. Έτσι, σύμφωνα με ρεπορτάζ, η Λάτσιο είναι μία από τις ομάδες που το τελευταίο διάστημα έχουν προσεγγίσει τον Ιβοριανό σταρ.

Ωστόσο, όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η περίπτωσή του είναι αρκετά δύσκολη για τους Ιταλούς, καθώς ο 30χρονος έχει πολλές προτάσεις απο διάφορες ομάδες, με την απόφασή του να αναμένεται σύντομα.

Excl: Lazio have now approached Crystal Palace forward Wilfried Zaha on potential free deal. Negotiations took place but it’s not an easy deal at this stage. 🔵🇨🇮 #transfers #CPFC



Zaha has many proposals and so will assess his options soon. pic.twitter.com/mMu2G5xrGz