Οριστικό: Παίρνει τον Τονάλι από τη Μίλαν η Νιουκάστλ με μεταγραφή ρεκόρ!

Παίκτης της Νιουκάστλ πρέπει να θεωρείται ο Σάντρο Τονάλι, με τους Άγγλους να προχωρούν σε μία άκρως ποιοτική προσθήκη, καθώς έφτασαν σε συμφωνία με τη Μίλαν. Μάλιστα, η συγκεκριμένη μεταγραφή θα αποτελέσει και ρεκόρ για το ιταλικό ποδόσφαιρο, καθώς τα 70 εκατ. ευρώ που θα δώσει η Νιουκάστλ στους «ροσονέρι» για να αποκτήσει τον 23χρονο αμυντικό χαφ θα είναι τα περισσότερα που έχουν δαπανηθεί για Ιταλό ποδοσφαιριστή, με τη μεταγραφή του Ζορζίνιο στην Άρσεναλ (57 εκατ. ευρώ) να κατέχει αυτή τη στιγμή το ρεκόρ.

Παράλληλα, ο Τονάλι έχει συμφωνήσει εδώ και μέρες με τις «καρακάξες» για συμβόλαιο έως το 2029, ενώ οι ετήσιες απολαβές του αναμένεται να φτάνουν τα 7 εκατομμύρια ευρώ ενώ θα έχει μπόνους άλλα δύο εκατομμύρια, με τη Μίλαν πάντως να κρατά και ένα ποσοστό μεταπώλησης.

