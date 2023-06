Στη Λειψία ο Μπαουμγκάρτνερ

Ο διεθνής Αυστριακός υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο, ενώ η Λειψία είχε φτάσει σε συμφωνία με τη Χοφενχάιμ για την απόκτησή του. Το κόστος της μεταγραφής του 24χρονου μέσου μπορεί να ανέλθει στα 27 εκατ. ευρώ, με τα διάφορα μπόνους.

Οι κυπελλούχοι Γερμανίας αναζητούσαν έναν επιτελικό μέσο για να καλύψει το κενό του Κόνραντ Λάιμερ, που έφυγε ως ελεύθερος και υπέγραψε στη Μπάγερν. Στο πρόσωπο του Μπαουμγκάρτνερ, βρίσκουν έναν παίκτη που έχει ήδη τέσσερα χρόνια εμπειρίας στην Bundesliga και την περσινή σεζόν είχε 36 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τη Χοφενχάιμ, με απολογισμό επτά γκολ και ισάριθμες ασίστ.

«Ήθελα να ενταχθώ σε έναν σύλλογο ικανό να κερδίσει τίτλους και ήθελα επίσης να παίξω στο Champions League» δήλωσε ο διεθνής (27 συμμετοχές, 8 γκολ) Αυστριακός, που έγινε η δεύτερη ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της Λειψίας, μετά τον Νταβίντ Ράουμ.

Welcome to #RBLeipzig, Christoph Baumgartner! 🔴⚪️



The attacking midfielder joins from Hoffenheim, signing a five-year deal ✍️