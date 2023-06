Σενάριο για Ιτούρμπε και ΠΑΟΚ - Τι ισχύει

Νέο μεταγραφικό σενάριο προκύπτει στον Δικέφαλο, καθώς «τιτίβισμα» του Σάτσα Ταβολιέρι αναφέρει πως ο Χουάν Ιτούρμπε θα παραμείνει στη Θεσσαλονίκη αλλά θα αλλάξει... στρατόπεδο.

Ειδικότερα, όπως σημειώνει ο μεσοεπιθετικός του Άρη αρέσει στον Ραζβάν Λουτσέσκου, ωστόσο η τελική απόφαση θα παρθεί από την διοίκηση του ΠΑΟΚ.

«Αρέσει στον ΠΑΟΚ ο Ιτούρμπε. Χωρίς να έχει συμβόλαιο, ο πρώην παίκτης του Άρη υπόκειται σε ενδιαφέρον από αντιπάλους στη Θεσσαλονίκη! Ο Ράζβαν Λουτσέσκου εκτιμά τον Ιτούρμπε, ο οποίος έχει επικυρωθεί από τον Ζοσέ Μπότο, αθλητικό διευθυντή. Ο Ιβάν Σαββίδης – ιδιοκτήτης – πρέπει τώρα να αποφασίσει» έγραψε αναλυτικά.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Παραγουανός προτάθηκε στους «ασπρόμαυρους» πριν από περίπου ένα μήνα, ωστόσο, στον ΠΑΟΚ δεν έδειξαν ενδιαφέρον, εκτιμώντας πως η επαναφορά του ονόματός του στην επικαιρότητα του Δικεφάλου δεν αποκλείεται να είναι θέμα διαχείρισης των μάνατζερ του…

⚫️⚪️🇬🇷 #PAOK likes Juan #Iturbe!

Free of any contract, the (future-ex) #ArisThessaloniki player is subject of interest from rivals in Thessaloniki! Razvan Lucescu appreciate Iturbe which has been validated by José Boto, sports director. Ivan Savvidis - owner - has now to decide. pic.twitter.com/2nN1sIeVF2