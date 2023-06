Βαρύ πρόστιμο στον Νεϊμάρ για περιβαλλοντικές παραβιάσεις κατά τις εργασίες στη βίλα του

Tο έργο πραγματοποιήθηκε χωρίς περιβαλλοντική άδεια στην ιδιοκτησία του Βραζιλιάνου άσου της Παρί Σεν Ζερμέν στο πολυτελές ακίνητο Aero Rural, στην Μανγκαρατίμπα, όπως δήλωσε το δημαρχείο της πόλης, που βρίσκεται περίπου 130 χιλιόμετρα από το Ρίο Ντε Τζανέϊρο.

Οι αρχές, που ειδοποιήθηκαν μετά από καταγγελίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανακάλυψαν διάφορα περιβαλλοντικά αδικήματα, συμπεριλαμβανομένης της εκτροπής ενός υδάτινου ρεύματος, της μη εξουσιοδοτημένης άντλησης νερού από ένα ποτάμι και της εξόρυξης νερού για τροφοδοσία τεχνητής λίμνης.

Ανακάλυψαν επίσης μη εξουσιοδοτημένες εκσκαφές και μετατοπίσεις χώματος, λίθων και βράχων, καθώς και χρήση άμμου παραλίας χωρίς περιβαλλοντική άδεια, όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση.

«Το επόμενο βήμα θα είναι η εκτίμηση των παρατυπιών που διαπιστώθηκαν και η επιβολή προστίμου το οποίο, σύμφωνα με εκτιμήσεις και λαμβάνοντας υπόψη την ζημιά που προκλήθηκε στο περιβάλλον, δεν θα είναι μικρότερο από πέντε εκατομμύρια ρεάλ (περίπου 950.000 ευρώ)», προστίθεται από τους αρμόδιους φορείς.

Ο πατέρας του ποδοσφαιριστή, Νεϊμάρ ντα Σίλβα Σάντος, βρέθηκε στο σημείο όταν έφθασαν οι αρχές για να πραγματοποιήσουν την επιθεώρηση. Σε βίντεο που έδωσε στην δημοσιότητα το δημαρχείο της Μανγκαρατίμπα, διακρίνεται ο πατέρας, ο οποίος αμφισβητεί τις εντολές των αξιωματούχων.

Ο Νεϊμάρ αγόρασε το ακίνητο το 2016 και σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, βρίσκεται σε έκταση 10.000 τετραγωνικών μέτρων και περιλαμβάνει ελικοδρόμιο, σπα, σάουνα, αίθουσα μασάζ, γυμναστήριο και χώρους εστίασης.

Ο 31χρονος επιθετικός αναρρώνει από την επέμβαση στον δεξιό αστράγαλο στην οποία υποβλήθηκε στη Ντόχα τον Μάρτιο, ενώ δεν έχει αγωνιστεί από τον Φεβρουάριο και παραμένουν αμφιβολίες για την παραμονή του στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Pai do cidadão de bem bolsonarista Neymar recebe voz de prisão. Situação aconteceu na casa do jogador em Mangaratiba, onde foram encontradas irregularidades ambientais na construção de um lago artificial com desvio de curso de rio, tudo sem autorização; multa será de R$ 5 milhões… pic.twitter.com/CFUbzB8rCG