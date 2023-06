Ο απίθανος λόγος για τον οποίο ο Κριστιάνο δεν θέλει... κοντινό πλάνο στο πρόσωπό του (vid)

Το κορμί θέλει θυσίες και ο Πορτογάλος σούπερ σταρ τις κάνει, αλλά τι γίνεται με το πρόσωπο;

Εντάξει, υπάρχει ο πλαστικός χειρουργός πάντα, αλλά φαίνεται πως ο Κριστιάνο δεν νιώθει καλά με τα σημάδια του χρόνου...

Μετά το παιχνίδι της Πορτογαλίας με την Ισλανδία για τα προκριματικά του EURO 2024, o Ρονάλντο κλήθηκε να κάνει δηλώσεις και εκεί ο καμεραμάν εστίασε στο πρόσωπό του την ώρα που μιλούσε.

Μόνο που, μεταξύ σοβαρού και αστείου, ο Κριστιάνο του έκανε παρατήρηση να μην τον δείξει από πολύ κοντά για να μη φανούν οι ρυτίδες του!

Cristiano Ronaldo's response when the camera gets too close!



“Not too close, eh! Too many wrinkles” 🤣#EURO2024 #ICEPOR pic.twitter.com/QJxmpkm9e6