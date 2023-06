Η συγκινητική αγκαλιά Γκουαρδιόλα-Ντε Μπρόινε για το Τσάμπιονς Λιγκ: «Επτά χρόνια... Τα καταφέραμε» (vid)

Ήταν κάτι που ήθελαν πολύ και ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι και ο Βέλγος μέσος. Και μετά το σφύριγμα της λήξης που βρήκε τους «Πολίτες» να έχουν επικρατήσει με 1-0 της Ίντερ στην Κωνσταντινούπολη και να κατακτούν το τρόπαιο της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης οι δύο άνδρες άφησαν τα συναισθήματά τους να εκφραστούν.

Γκουαρδιόλα και Ντε Μπρόινε αγκαλιάστηκαν και είχαν έναν συγκινητικό διάλογο:

«Τα καταφέραμε. Επτά χρόνια μάχης, τώρα τα καταφέραμε. Τα καταφέραμε Κέβιν. Τώρα το έχουμε, τώρα πανηγυρίζουμε».

An emotional Pep Guardiola to Kevin de bruyne, "We did it!.......Seven years of fighting we did it!"pic.twitter.com/UU27VA88P7