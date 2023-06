Η Νάπολι όρισε την τιμή πώλησης του Οσιμέν στα 180 εκ. ευρώ!

Οι πρωταθλητές Ιταλίας δεν είναι διατεθειμένοι να χάσουν τον πρώτο σκόρερ τους, με τον πρόεδρο των Ναπολιτάνων, Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις, να ορίζει την τιμή πώλησης του Βίκτορ Οσιμέν στα 180 εκατομμύρια ευρώ!

Για τον Οσιμέν υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από την Παρί, την Γιουνάιτεντ, την Τσέλσι και την Μπάγερν, που θα χρειαστεί να βάλουν πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη για να αποκτήσουν τον Νιγηριανό επιθετικό.

Ο 24χρονος φορ ολοκλήρωσε τη φετινή σεζόν έχοντας πετύχει 26 γκολ σε 32 ματς πρωταθλήματος και αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της Serie A, προσελκύοντας εντονότατο ενδιαφέρον με τις εμφανίσεις του.

🚨 Napoli have set the starting price for Victor Osimhen at €180M. 🤑🇳🇬



He is targeted by:

🇫🇷 PSG

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Chelsea

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Manchester United

🇩🇪 Bayern



(Source: @le_Parisien_PSG ) pic.twitter.com/NzNPvpyUG7