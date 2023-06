«Η Φερεντσβάρος απέρριψε την πρώτη πρόταση της ΑΕΚ για Μαέ»

Θυμίζουμε πως στο αρχικό tweet ανέφερε: «Επίσημη προσφορά για τον Σάμι Μάε στη Φερεντσβάρος έκανε η ΑΕΚ. Ο παίκτης θέλει να φύγει. Όμως ο σύλλογος θέλει να τον κρατήσει. Ας δούμε πώς θα πάει αυτό. Αυτός ήταν ο ελληνικός σύλλογος. Η ΑΕΚ είναι η πιο πρόθυμη να πάρει τον Μάε, αλλά υπάρχουν και άλλες ομάδες στην κούρσα».

Και λίγο αργότερα μe update υποστήριξε πως « η Φερεντσβάρος απέρριψε ήδη την πρώτη πρόταση της ΑΕΚ η οποία έφτανε το 1 εκατ. ευρώ, θεωρώντας ως πολύ μικρό το εν λόγω ποσό για έναν παίκτη-κλειδί όπως ο Σάμι Μάε».

Update: First offer was worth €1m but this was rejected by Ferencváros. The club wants more for a key player.