«Η ΑΕΚ έκανε πρόταση στην Φερεντσβάρος για τον Σάμι Μαέ»

Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος και ανταποκριτής του Guardian, Μπέντσε Μπόσζακ, η ΑΕΚ έχει κάνει επίσημη πρόταση στη Φερεντσβάρος για την απόκτηση του Σάμι Μαέ.

Το συμβόλαιο του διεθνή αμυντικού εκπνέει το καλοκαίρι του 2024 και η ουγγρική ομάδα έχει μία τελευταία ευκαιρία να τον πουλήσει και να βάλει λεφτά στα ταμεία της. Στη σεζόν που ολοκληρώθηκε ο ίδιος μέτρησε 29 συμμετοχές με τρία γκολ και ισάριθμες ασίστ.

Ο Μαέ, που κοστολογείται στα 2,5 εκατ. ευρώ, έχει γεννηθεί στο Βέλγιο από Μαροκινή μητέρα και Καμερουνέζο πατέρα. Παρότι έπαιξε στην Κ19 και 21 του Βελγίου, επέλεξε, τελικά, να φορέσει τη φανέλα της εθνικής του Μαρόκο, έχοντας 10 συμμετοχές από το 2020, όταν και έγινε διεθνής.

Πρόκειται για έναν εξαιρετικό, στο ψηλό παιχνίδι, αμυντικό, αλλά έχει για το ύψος του (1,88μ.) και πολύ καλή τεχνική κατάρτιση, σωστές τοποθετήσεις, πάσα, ενώ κάνει και αρκετά τάκλιν, καθότι είναι τρομερά μαχητικός. Ξεκίνησε την καριέρα του από την ακαδημία της Γάνδης το 2013 και στη συνέχεια μεταπήδησε στη Σταντάρ Λιέγης, με την οποία έκανε το ντεμπούτο του στη Jupiler Pro League το καλοκαίρι του 2014 σε ηλικία 18 ετών. Τη σεζόν 2017-18 είχε μια γεμάτη χρονιά, παίζοντας με τη μορφή δανεισμού στη Μάαστριχτ.

Το 2018 πήρε μεταγραφή στη Σεντ Τρούιντεν, «γράφοντας» 34 συμμετοχές έως το 2021 με τη φανέλα της, για να έρθει στη συνέχεια η… εκτόξευση! Το 2021 ο Μαέ μετακόμισε στην Ουγγαρία και τη Φερεντσβάρος, παίρνοντας σχεδόν αμέσως τη φανέλα του βασικού σπίτι του. Δύο χρόνια, δύο πρωταθλήματα και ένα νταμπλ μετά, ο Μαροκινός έχει εκτινάξει τις μετοχές του -έχοντας αγωνιστεί και στην Ευρώπη- και με δεδομένο ότι δεν θα συνεχίσει στην Ουγγαρία, υπάρχουν ήδη αρκετοί «μνηστήρες» για την απόκτησή του.

🚨Exclusive: AEK Athens has now made an official bid for Samy Mmaee to Ferencváros.



The player wants to leave. But the club wants to keep him. Let's see how this goes.



This was the Greek club in question. AEK Athens are the most keen to get Mmaee but others in the race, too. https://t.co/4XWXnx6EmE pic.twitter.com/98eRGxJSRF