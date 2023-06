«Γκενκ και Ολυμπιακός ενδιαφέρονται για τον Λούκα Πελεγκρίνι»

Ο 24χρονος ποδοσφαιριστής ανήκε στη Γιουβέντους από το 20190, αλλά αγωνίστηκε ελάχιστα στους «μπιανκονέρι». Έπαιξε ως δανεικός στις Κάλιαρι, Τζένοα, Άιντραχτ και εσχάτως στη Λάτσιο. Οι Ρωμαίοι δεν έκαναν χρήση της οψιόν αγοράς του που είχε οριστεί στα 15 εκατ. ευρώ και ο παίκτης επέστρεψε στο Τορίνο.

Είναι δεδομένο πως η Λάτσιο θέλει τον παίκτη σε τιμή γύρω στα 5 με 6 εκατ., ωστόσο βάσει των όσων αναφέρουν οι Ιταλοί υπάρχει ενδιαφέρον από τον Ολυμπιακό και την Γκενκ.

🚨Lazio are looking to take Luca Pellegrini on loan, but Olympiacos and Genk are interested in a permanent deal for the player.



