Οριστικό: Παίρνει τον Χάβερτς η Άρσεναλ!

Παίκτης της Άρσεναλ θα πρέπει να θεωρείται ο Κάι Χάβερτς, όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο. Συγκεκριμένα, οι «κανονιέρηδες» έχουν φτάσει σε συμφωνία με την Τσέλσι για την απόκτηση του Γερμανού μεσοεπιθετικού, με το ποσό της μεταγραφής να ξεπερνάει τα 75 εκατ. ευρώ μαζί με τα μπόνους.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον Ρομάνο, ο Χάβερτς έχει πει το «ναι» για πολυετές συμβόλαιο, έχει οριστεί ήδη η ημερομηνία για τα ιατρικά, ενώ αναμένεται να υπογράψει το συμβόλαιό του αυτή την εβδομάδα.

Kai Havertz, first Arsenal signing as deal will be completed in the next hours — here we go ✅⚪️🔴 #AFC



◉ £60m guaranteed fee;



◉ £5m add-ons;



◉ Long term deal agreed;



◉ Medical tests to be scheduled.



Havertz will sign the contract this week, documents are being prepared. pic.twitter.com/ZatVvO7dRF