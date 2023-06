Ρομάνο: «Ο Μπακαμπού συμφώνησε με την Αλ Νασρ Ντουμπάι για δύο χρόνια»

Ο πρώην επιθετικός του Ολυμπιακού, Σεντρίκ Μπακαμπού συμφώνησε για δύο χρόνια με την Αλ Νασρ σύμφωνα με tweet του Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Ο Σέντρικ Μπακαμπού βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ο Κονγκολέζος φορ, ο οποίος ήταν ο πρώτος σκόρερ του περσινού πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό με 17 γκολ, θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αλ Νασρ Ντουμπάι και θα υπογράψει διετές συμβόλαιο, όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Dubai side Al Nasr SC have reached an agreement to sign Cedric Bakambu on permanent deal from Olympiacos. 🇦🇪 #transfers



Two year contract in place. pic.twitter.com/NMlNWoivPh