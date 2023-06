Έτοιμος για την μεγάλη επιστροφή ο Ντι Μαρία: Μια... ανάσα από την Μπενφίκα!

Όπως αποκάλυψε στο Twitter ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι «αετοί» της Λισαβόνας, κατέθεσαν πρόταση στον Ντι Μαρία, με τον πολύπειρο Αργεντινό να είναι έτοιμος για την επιστροφή του στην Μπενφίκα.

Οι διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών είναι στα τελικά στάδια, με τον Ντι Μαρία να αναμένεται σύντομα στην Πορτογαλία για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με την Μπενφίκα.

Η συμφωνία του πολύπειρου εξτρέμ με τους Πορτογάλους, προβλέπει την υπογραφή μονοετούς συμβολαίου, με τον Ντι Μαρία να είναι έτοιμος για την επιστροφή του στην Μπενφίκα μετά από 13 χρόνια!

EXCLUSIVE: Benfica are closing in on Ángel Di Maria deal, here we go soon! 🚨⚪️🔴🦅🇦🇷



Negotiations at final stages — just final details are missing to get it sealed and it will happen in the next days if all goes to plan.



Contract until June 2024 accepted, waiting to sign. pic.twitter.com/5sulR1hPW2