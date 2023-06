Έριξε νέα «βόμβα» με Καντέ η Αλ Ιτιχάντ - Τετραετές συμβόλαιο με 100 εκ. απολαβές!

Ο 32χρονος μέσος έβαλε την υπογραφή του σε πλουσιοπάροχο συμβόλαιο, που θα έχει διάρκεια τεσσάρων χρόνων και θα αποφέρει στον Καντέ συνολικά 100 εκατομμύρια ευρώ!

Η Αλ Ιτιχάντ λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης (20/6), ανακοίνωσαν την μεταγραφή του Ενγκολό Καντέ, που αφήνει την Τσέλσι για να γίνει συμπαίκτης με τον Καρίμ Μπενζεμά.

Ο Καντέ θα αμείβεται με 25 εκ. ευρώ ετησίως, ενώ παράλληλα θα έχει δικαιώματα πάνω στην εικόνα του και σε διαφημιστικές καμπάνιες, καθιστώντας τον πλέον έναν από τους υψηλότερα αμειβόμενους ποδοσφαιριστές παγκοσμίως!

Ο Γάλλος χαφ είναι το δεύτερο... χτύπημα της Αλ Ιτιχάντ, που πριν από λίγες ημέρες παρουσίασε επίσημα τον Καρίμ Μπενζεμά, που με την σειρά του υπέγραψε «χρυσό» συμβόλαιο με τους Σαουδάραβες.

Don't listen to the fake news⛔️

Kanté is an Ittihad player now! ✍️🤩



📦 to 📦#WelcomeBox2Box



pic.twitter.com/1LV3lE0MqU