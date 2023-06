Ξέκοψε τα σενάρια για Σ. Αραβία ο Σον: «Δεν με ενδιαφέρουν τα χρήματα»

Ακόμη ένας που αποφασίζει να πάει κόντρα στο ρεύμα της εποχής, με τον Σον να ξεκόβει τα σενάρια για μεταγραφή στη Σαουδική Αραβία.

Συγκεκριμένα, ο σούπερ σταρ της Τότεναμ ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται να αφήσει την Ευρώπη και την Αγγλία, καθώς έχει πράγματα ακόμη να κάνει στην Premier League, ενώ δεν τον ενδιαφέρουν και τα χρήματα.

«Έχω πολλά πράγματα να κάνω ακόμη στην Premier League. Tα λεφτά δεν με ενδιαφέρουν αυτή τη στιγμή και η τιμή του να παίζω στο αγαπημένο μου πρωτάθλημα είναι σημαντική. Θέλω να αγωνιστώ περισσότερο στην Τότεναμ» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νοτιοκορεάτης.

Son confirms he stays at Spurs and has no plans to join Saudi 🚨⚪️🇰🇷 #THFC



“I have many things to do in PL. Money doesn't matter to me now, and the pride of playing football, to play in my favorite league is important. I want to play more for Tottenham”. pic.twitter.com/tDe0xS1vRE