Ο πανηγυρισμός των παικτών του Παναμά σε γκολ που ήταν τελικά οφσάιντ (vid)

Ο Παναμάς αντιμετώπισε εντός έδρας το Μεξικό για την ημιτελική φάση του CONCACAF. Οι γηπεδούχοι ηττήθηκαν με σκορ 1-0 που σημειώθηκε μόλις στο τέταρτο λεπτό της αναμέτρησης.

Οι παίκτες του Παναμά κατάφεραν στο 55’ να στείλουν την μπάλα στα δίχτυα του Οτσόα με «ψαλιδάκι» του Ανίμπαλ Γοδόι.

Με την επίτευξη του τέρματος ο Γοδόι και οι συμπαίκτες του μαζεύτηκαν κοντά στο κόρνερ και πανηγύρισαν το γκολ σαν να βρίσκονται πάνω σε τραινάκι του τρόμου.

Τελικά όμως το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ.

Aníbal Godoy scores a GOLAZO but it is ruled out for offside. 😱 pic.twitter.com/KJlJVXfphx