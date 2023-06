Νέο «όχι» της Γουέστ Χαμ στην Άρσεναλ για τον Ράις, στο κόλπο και η Σίτι!

«Μάχη» για την απόκτηση του Ντέκλαν Ράις δίνει η Άρσεναλ, με τη Γουέστ Χαμ να αρνείται, προς στιγμήν, να πουλήσει τον παίκτη. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι «κανονιέρηδες» έκαναν νέα πρόταση που ξεπερνάει τα 90 εκατ. ευρώ μαζί με τα μπόνους, για την απόκτηση του 24χρονου χαφ, ωστόσο η απάντηση των «Σφυριών» αναμένεται να είναι ξανά αρνητική.

Παράλληλα, όπως αναφέρει ο γνωστός δημοσιογράφος, η Γουέστ Χαμ δεν βιάζεται να πουλήσει τον Άγγλο, καθώς περιμένει και τη Μάντσεστερ Σίτι να μπει στο κόλπο για την απόκτησή του και έτσι θα ανέβει ακόμη περισσότερο η τιμή του.

West Ham are expected to reject 2nd proposal from Arsenal for Declan Rice — £90m total fee, £75m + £15m add ons 🚨⚪️🔴 #AFC



West Ham believe £15m add-ons are also difficult to achieve.



Hammers still expect Man City to enter the race this week.



Arsenal remain confident. pic.twitter.com/SPSe1afJxf