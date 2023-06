Ψάχνει προπονητή το Μεξικό - Τέλος ο Κόκα

Λίγες μόνο ώρες μετά τη φιλική νίκη επί του Παναμά, η Ομοσπονδία των «αζτέκων» ανακοίνωσε τη λήξη της συνεργασίας της με τον 51χρονο Αργεντινό τεχνικό, μετά από μόλις τέσσερις μήνες κοινής πορείας!

Ο Κόνα ανέλαβε την ομάδα του Ορμπελίν Πινέδα στις 16 Φεβρουαρίου, προλαβαίνοντας να προπονήσει την ομάδα σε 7 παιχνίδια. Σε αυτό το διάστημα, μέτρησε τρεις νίκες, ισάριθμες ισοπαλίες, ενώ ηττήθηκε μόλις μία φορά, με το βαρύ 3-0 από τις ΗΠΑ.

Καθήκοντα υπηρεσιακού τεχνικού αναλαμβάνει ο Χάιμε Λοθάνο. Και αυτά τη στιγμή που είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα αρχίσουν τα σενάρια με τον Ματίας Αλμέιδα που είναι ιδιαίτερα αγαπητός στη χώρα των Αζτέκων.

Diego Cocca has been fired as manager of Mexico’s men’s national team, the Mexican Football Federation announced.



Cocca was hired in February and led Mexico to a 3-3-1 record in seven matches. Jaime “Jimmy” Lozano will take over as interim head coach.https://t.co/gzLO0ok5W1