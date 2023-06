Μάριο Γκαλίνοβιτς: Στο επιτελείο του Ερόλ Μπουλούτ στην Κάρντιφ!

Στο επιτελείο του Ερόλ Μπουλούτ στην Κάρντιφ αναμένεται να ενσωματωθεί ο άλλοτε πορτιέρε του Παναθηναϊκού, Μάριο Γκαλίνοβιτς.

Ο Γκαλίνοβιτς αναμένεται να αναλάβει το πόστο του προπονητή τερματοφύλακων. Να θυμίσουμε πως ήταν στο επιτελείο με Αντρέα Στραματσόνι και Μαρίνο Ουζουνίδη, πέρασε από Σπάρτα Πράγας και μετέπειτα από ΠΑΟΚ και Γκαζιαντέπ.

Και πλέον αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Αγγλία και την Championship, αφού όλα δείχνουν πως θα βρεθεί στην Κάρντιφ.

