Στην Μπόρνμουθ ο διακαής πόθος του Ολυμπιακού!

Το αγγλικό όνειρο θα ζήσει ο Άντονι Ιραόλα, ο οποίος ήταν από τους βασικούς υποψηφίους για τον πάγκο του Ολυμπιακού.

Ο πρώην τεχνικός της Ράγιο Βαγεκάνο είχε δώσει τα χέρια με την Αλμερία, ωστόσο θα πήγαινε στους Ανδαλουσιανούς, μόνο αν δεν προέκυπτε κάποια πρόταση από το εξωτερικό.

Ο Ιραόλα, ο οποίος είχε δεχθεί την κρούση από τον Ολυμπιακό βρήκε αυτό που έψαχνε από την Αγγλία και συμφώνησε τελικά με την Μπόρνμουθ, που ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας τους.

Ένας άλλος διακαής πόθος του Ολυμπιακού, ο Μαρθελίνιο είναι πλέον το φαβορί για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Μαρσέιγ, δύο εξελίξεις που δεν είναι άσχετες με την επιτάχυνση των διαδικασιών για την πρόσληψη του Ντιέγκο Μαρτίνεθ από τους ερυθρόλευκους.

We are delighted to announce the appointment of Andoni Iraola as the club's new head coach.



Welcome to #afcb, Andoni 🤝