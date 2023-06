Κοντά σε ανανέωση Γιουνάιτεντ και Ράσφορντ

Με τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα συνεχίσει να αγωνίζεται και τα επόμενα χρόνια ο Μάρκους Ράσφορντ, με τον Άγγλο επιθετικό να βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τους «κόκκινους διαβόλους» για νέο πολυετές συμβόλαιο.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία, με τον Ράσφορντ να επιθυμεί να συνεχίσει στην ομάδα και να είναι πολύ χαρούμενος με τον τεχνικό των Άγγλων, Ερίκ Τεν Χαγκ.

EXCLUSIVE: Manchester United are on the verge of reaching an agreement with Marcus Rashford over new long term deal. He’s set to accept the proposal. 🚨🔴 #MUFC



Negotiations at final stages — Rashford, ivery happy with Erik ten Hag.



Final details to be sorted — here we go soon. pic.twitter.com/W7Txcx2Cfb