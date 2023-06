Τελείωσε τις φήμες για Μπαπέ στη Ρεάλ ο Πέρεθ: «Ο Χοσέλου είναι η τελευταία μεταγραφή»

Καμία περίπτωση δεν υπάρχει πλέον να αποκτήσει τον Κιλιάν Μπαπέ η Ρεάλ Μαδρίτης, όπως αποκάλυψε ο Φλορεντίνο Πέρεθ. Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της Βασίλισσας, ρωτήθηκε από φίλους της ομάδας στον δρόμο εάν οι «μερέγχες» θα αποκτήσουν κάποιον άλλον παίκτη μετά τον Χοσέλου, με τον 76χρονο να ξεκαθαρίζει πως ο Ισπανός φορ θα είναι η τελευταία μεταγραφή του καλοκαιριού.

Έτσι, γίνεται εύκολα κατανοητό πως ο Πέρεθ ξέκοψε τα σενάρια για τον Μπαπέ, με τον Γάλλο σούπερ σταρ να παραμένει, όπως έχει δηλώσει ο ίδιος, στην Παρί και να μένει ελεύθερος το καλοκαίρι του 2024.

Florentino Pérez answering to Madrid fans that Joselu will sign next week will be the last signing this summer



pic.twitter.com/eilSzD8Eeo