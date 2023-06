Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τη Σίτι για τον Γουόκερ η Μπάγερν!

Ακόμη μία «βόμβα» είναι έτοιμη να πυροδοτήσει η Μπάγερν Μονάχου, με τους Βαυαρούς να βρίσκονται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τη Μάντσεστερ Σίτι για την απόκτηση του Κάιλ Γουόκερ.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο Γερμανός δημοσιογράφος, Φλοριάν Πλέτενμπεργκ, οι Βαυαροί θέλουν να αποκτήσουν τον Άγγλο δεξιό μπακ, ο οποίος με τη σειρά του βλέπει με καλό μάτι μία ενδεχόμενη μεταγραφή στους πρωταθλητές Γερμανίας.

Ο Γερμανός ρεπόρτερ ξεκαθαρίζει πως δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία μεταξύ των δύο ομάδων, ωστόσο υπάρχει η θέληση και η αισιοδοξία πως το deal μπορεί να κλείσει άμεσα και ο 33χρονος πλέον αμυντικός να αγωνίζεται στη Bundesliga από τη νέα σεζόν.

❗️Excl. News #Walker: Advanced talks with FC Bayern now! Concrete negotiations ongoing. Walker keen to join Bayern on permanent deal.



Tuchel, a main driver who convinced him to join Bayern now.



➡️ No agreement between the clubs yet

➡️ All parties optimistic to finalize the… pic.twitter.com/BmQqH5NmIR