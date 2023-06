«Μεγάλη ελληνική ομάδα και δύο τουρκικές ενδιαφέρονται για τον Σάμι Μαέ»

Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του ψάχνει ο Σάμι Μαέ, ο οποίος θα μείνει ελεύθερος από τη Φερεντσάβρος, με Μέσα να βάζουν στο κόλπο της απόκτησής του και μεγάλη ελληνική ομάδα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ρεπορτάζ από την Ουγγαρία, ένα top club από την Ελλάδα, το οποίο δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό, ενδιαφέρεται για την απόκτησή του Μαροκινο-Βέλγου ποδοσφαιριστή, μαζί με την Τράμπζονσπορ αλλά και τη Μπεσίκτας.

Ο Μαέ αγωνίζεται ως στόπερ, έχει ύψος 1,88 και τη φετινή χρονιά κατέγραψε 29 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις με τη Φερεντσβάρος, σκοράροντας μάλιστα και τρεις φορές, ενώ μοίρασε και τρεις ασίστ.

🚨🚨| EXCL: Sammy Mmaee is not going to extend his contract at Ferencváros and set to leave in the coming weeks. 🟢⚪️



Besiktas, Trabzonspor and a Greek top side already made offers. 🇹🇷🇬🇷 pic.twitter.com/nV4RoA8V1K