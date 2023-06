Άρης: Συνεχίζει την σκληρή δουλειά ο Μάνου Γκαρθία με ασκήσεις στην άμμο (pic)

Αντίστροφα μετράει ο Μάνου Γκαρθία για την επιστροφή του στην δράση μετά τον τραυματισμό του που υπέστη τον Ιανουάριο.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ισπανός μεσοεπιθετικός ήταν ο μεγάλος άτυχος της περσινής σεζόν για τους «Κιτρινόμαυρους» καθώς τραυματίστηκε αρκετά σοβαρά, με το αποτέλεσμα να δείχνει πως έχει υποστεί ρήξη πρόσθιου χιαστού.

Τέσσερις μήνες μετά την χειρουργική επέμβαση που υποβλήθηκε, ανέβασε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που τον δείχνει να γυμνάζεται στην άμμο έτσι ώστε να επιστρέψει όσο πιο δυνατός γίνεται .

Το μήνυμά του λέει: «Τέσσερις μήνες μετά το χειρουργείο, μέρα με τη μέρα, βήμα - βήμα. Έρχομαι πιο κοντά, δουλεύω για να είμαι πιο δυνατός από ποτέ».

