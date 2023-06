Η Τότεναμ ανακοίνωσε την απόκτηση του Κουλουσέφσκι από την Γιουβέντους

Ο πρώην εξτρέμ της Αταλάντα είχε ενταχθεί στους Λονδρέζους με αρχικό δανεισμό από τη Γιούβε τον Ιανουάριο του 2022, με την Τότεναμ να ανακοινώνει την αγορά του Κουλουσέφσκι από την «Βέκια Σινιόρα».

Λίγη ώρα αργότερα ακολούθησε και η ανακοίνωση της Γιουβέντους, που ενημέρωνε για την πώληση του Κουλουσέφσκι έναντι 30 εκ. ευρώ, σημειώνοντας ότι το ποσό θα καταβληθεί σε έξι οικονομικά έτη.

