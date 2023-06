Ο Σκολάρι ανέλαβε την Ατλέτικο Μινέιρο

Ο γνωστός 74χρονος Βραζιλιάνος προπονητής που οδήγησε την εθνική ομάδα της χώρας του στην κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλλου το 2002, επιστρέφει στους πάγκους αναλαμβάνοντας την ιστορική ομάδα της Βραζιλίας, Ατλέτικο Μινέιρο.

Ο Σκολάρι μεταξύ άλλων έχει υπάρξει προπονητής στην εθνική Πορτογαλίας, στην Τσέλσι και στην Παλμέιρας ενώ έχει δύο θητείες στην εθνική Βραζιλίας. Μία την περίοδο 2001-2002 όταν και κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελλο αλλά και το 2012-14. Ήταν μάλιστα προπονητής της «Σελεσάο» στον αγώνα με την Γερμανία όπου η ομάδα του έχασε με σκορ 7-1!

Η Ατλέτικο Μινέιρο βρίσκεται στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας στο πρωτάθλημα της Βραζιλίας με 18 βαθμούς στις πρώτες δέκα αγωνιστικές, μόλις έναν βαθμό πίσω από την Φλαμένγκο και έναν μπροστά από την Φλουμινένσε. Από την ομάδα του Μπέλο Οριζόντε ξεκίνησε την καριέρα του ο εξτρέμ του Παναθηναϊκού Μπερνάρ.

📝 Felipão é o novo treinador do #Galo!



🏆 Um dos técnicos mais vitoriosos da história do futebol, Felipão assina com o Galo até dezembro de 2024. Carlos Pracidelli vem como seu auxiliar técnico: https://t.co/xKuzjw3AdY



👴🏻🐔 #FelipãoÉGalo | #GaloPaixãoNacional 🖤🤍 pic.twitter.com/kRxQzYfslt